Motosiklet mermer ocağı sahasına düştü, sürücü hayatını kaybetti

Dinar'a bağlı Bülüçalan köyünde oturan Orhan Erturan dün saat 18.30 sıralarında motosikletiyle dağ yolundan inerken, kontrolü kaybetti. Erturan motosikletiyle 15 metreden mermer ocağının çalışma sahasına uçtu. Ağır yaralanan Orhan Erturan'ı kurtarmak için sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Araçların ulaşamadığı alana ekipler yaya inip kurtarma çalışması yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Orhan Erturan, yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulans dağ yolundan inerken kayma tehlikesi yaşayınca, diğer ekipler ve çevredekiler yardım etti. Ambulansın indirilmesinin ardından Orhan Erturan hastaneye sevk edildi. Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Erturan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Erturan'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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