Motosiklet kazasında yaralanmıştı: Belediye çalışanı Zeynep'ten acı haber

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Kaza, geçen yıl 10 Kasım'da, Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde meydana geldi. Bodrum Belediyesi kafesinde çalışan Zeynep Eriş'in kullandığı motosiklete, aynı yönde giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaçtı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, dün 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, öğle vakti Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.