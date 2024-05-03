×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Motosiklet kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu 1 ay sonra öldü

Güncelleme Tarihi:

#Sudan#Abdulfettah El-Burhan#Motosiklet Kazası
Motosiklet kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanının oğlu 1 ay sonra öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 19:57

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfetteh el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı. Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti. Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sudan#Abdulfettah El-Burhan#Motosiklet Kazası

BAKMADAN GEÇME!