Motosiklet kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu 1 ay sonra öldü

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Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı. Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti. Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.