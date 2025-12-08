Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti! Üsteğmen Yusuf Çürüttü son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Nusaybin ilçesinden yakınları tarafından alınan Çürüttü'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çürüttü'nün cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çürüttü'nün bir yıl önce evlendiği eşi, ailesi ve yakınları ile Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Üsteğmen Çürüttü, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Çölova Mahallesi'nde 6 Aralık'ta motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.