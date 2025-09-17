×
Motosiklet kazasında Can Sevinç hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 08:30

Erzincan’dan yeni aldığı sıfır motosikletle Sivas’ın Akıncılar ilçesine yolculuk eden 23 yaşındaki genç adam, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'daki bir mağazadan yeni motosiklet alan İbrahim Can Sevinç (23) geri ikamet ettiği Sivas’ın Akıncılar ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Yeni motosikletle seyir halindeki İbrahim Can Sevinç, Sakaltutan mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Genç adam ambulansla kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza motosikletin hemen arkasından seyir halindeki bir tırın araç kamerasına yansıdı. Görüntülere, virajda motosikletin bariyerlere çarparak yola savrulduğu anlar görüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Can Sevinç, geçtiğimiz Cuma günü Sivas’ın Akıncılar ilçesinde toprağa verildi.

