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Motosiklet kazasında Ayşegül Akkaya hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı

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#Gaziantep#Trafik#Kaza
Motosiklet kazasında Ayşegül Akkaya hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 14:16

Gaziantep'te motosiklet ile seyir halinde olan 2 kardeşten Ayşegül Akkaya hayatını kaybetti, Hasan Akkaya ise ağır yaralandı.

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Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki sürücü Hasan Akkaya ve 18 yaşındaki Ayşegül Akkaya dengesini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra ağaca çarparak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yandan ağır yaralanan Hasan Akkaya'yı hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya'nın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Gaziantep#Trafik#Kaza

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