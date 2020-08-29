MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı
GeriGündem Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kumluca - Finike karayolu Sahilkent Mahallesi Anadolu Otel kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 AGA 400 plakalı Tarık Evren'in (23) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acili aradı. Kazada ağır yaralanan Tarık Evren, kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evren hayatını kaybetti. Tarık Evren’in Finike ilçe merkezindeki yeğenin düğününe gittiği, düğün sonrası Sahilkent’teki evlerine döndüğü öğrenildi.

Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle