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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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BURSA’da, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil ile caddede seyreden motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulkadir Mahmut (20) yönetimindeki 16 KRL 26 plakalı motosikletiyle Doktor Halilbey Caddesi’nde ilerlerken, Razgat Sokak’tan caddeye çıkan Uğur Koç’un (40) kullandığı 43 DB 510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Abdulkadir Mahmut yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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