MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
GeriGündem Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın İznik ilçesinde motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Sürücülerinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İznik ilçesindeki Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Mercan'ın kullandığı 11 SK 845 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nden Lefke Kapı yönüne giderken Şakir Candar'ın kullandığı bisiklete çarptı. 2 sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle