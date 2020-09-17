İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA)
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Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
BURSA'nın İznik ilçesinde motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Sürücülerinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İznik ilçesindeki Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Mercan'ın kullandığı 11 SK 845 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nden Lefke Kapı yönüne giderken Şakir Candar'ın kullandığı bisiklete çarptı. 2 sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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