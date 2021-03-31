MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosiklet hırsızlığından tutuklandı
GeriGündem Motosiklet hırsızlığından tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

İZMİR'in çeşitli ilçelerinde hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı bulunan P.Ü. (13), yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü., tutuklandı.

Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. olduğunu tespit edildi. Kısa sürede P.Ü., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı. P.Ü.'nün hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı olduğu, geçtiğimiz günlerde Manisa'da bir yurda yerleştirildiği ancak oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir'e geldiği ortaya çıktı. P.Ü'nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde P.Ü'nün, bir işyeri önündeki motoru alıp gittiği görülüyor.

Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi