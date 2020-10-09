Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 Norveçli villada yakalandı, ’Sarhoştuk’ dediler

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim günü ilçedeki farklı mahallelerde 4 motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin plakası belirlenemeyen otomobille hırsızlık yaptıklarını tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan motosikletlerden 2’sini Dinek Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerinin ise Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N.J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğu belirlendi.



Kimliklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler, şüphelilerin ikamet ettiği Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki villaya dün operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda, çalınan 2 motosiklet salonda ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



’SARHOŞTUK, HATIRLAMIYORUZ’



4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 Norveçli ifadelerinde Alanya’ya tatile geldiklerini, alkol aldıkları için hırsızlık olayını hatırlamadıklarını söyledi. Hırsızlık şüphelileri, adliyeye getirilirken de rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin bir motosikleti çalarken görüntüleri, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.