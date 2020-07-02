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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Motosiklet hırsızları WhatsApp’ta grup kurmuşlar

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Motosiklet hırsızları WhatsApp’ta grup kurmuşlar
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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, Jandarma Suç ve Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin, WhatsApp'ta 'Kırık Far' isimli bir grup kurdukları, burada beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını paylaştıkları ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, şüphelileri tespit etti. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen JASAT, şüphelilerin Pamukkale ilçesindeki evlerine dün operasyon düzenledi.

Operasyonda, Rıdvan Ç. (16), Yunus Emre Y. (18), Halil İbrahim E. (17), Mahmut A. (18) ve Mehmet Can D. (15) gözaltına alındı. Operasyon ile son 3 ayda meydana gelen 12 hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

WHATSAPP'TA GRUP KURMUŞLAR

Şüphelilerin WhatsApp'ta 'Kırık Far' isimli grup kurdukları da ortaya çıktı. Şüphelilerin beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını çekip bu grupta paylaştıkları daha sonra da hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirtildi.

Yaşanan hırsızlık olayları, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüpheliler, park halindeki motosikletleri çalarken görülüyor.

Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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