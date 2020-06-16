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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Motosiklet hırsızları, kovalamaca sonucu yakalandı

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Motosiklet hırsızları, kovalamaca sonucu yakalandı
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ADIYAMAN’da, polis ekipleri çaldıkları motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı.

Turgut Reis Mahallesi'nde oturan Ferhat Erdem, polisi arayıp, evinin önündeki 02 AAR 996 plakalı motosikletinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, peşine düştüğü 2 şüphelinin üzerinde bulunduğu motosikleti kovalamaca sonucu Kap Cami Mahallesi’nde durdurdu. Şüpheliler E.T. ile İ.Y. gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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