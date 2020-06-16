Motosiklet hırsızları, kovalamaca sonucu yakalandı
ADIYAMAN’da, polis ekipleri çaldıkları motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı.
Turgut Reis Mahallesi'nde oturan Ferhat Erdem, polisi arayıp, evinin önündeki 02 AAR 996 plakalı motosikletinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, peşine düştüğü 2 şüphelinin üzerinde bulunduğu motosikleti kovalamaca sonucu Kap Cami Mahallesi’nde durdurdu. Şüpheliler E.T. ile İ.Y. gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle