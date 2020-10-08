Motosiklet hırsızları, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ’Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; 18 Eylül günü Dereobası Köyü Ürün Yaylası mevkiinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki 11 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin 15 saatlik bir bölümünü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlik bilgilerine ulaştı. Yapılan takip sonunda çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli İ.T. ve S.T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.