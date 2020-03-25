MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
GeriGündem Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, sokakta park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden biri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay, pazar günü Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hassani'ye ait plakasız motosiklet, park halindeyken çalındı. Hassani sabah kalktığında motosikleti yerinde göremeyince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, motosikletin gece saatlerinde 2 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelilerden birinin H.E. olduğu tespit edildi.

H.E., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle