Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı: 2 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Erdemir Caddesinde meydana geldi. Engin E. idaresindeki 67 LG 165 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkan Tuncay Y. yönetimindeki 67 T 8107 plakalı taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin E. yaralanırken, arka koltukta oturan M.Ş.A. (14) ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan Engin E.ye ilk müdahalede bulunarak özel bir hastaneye kaldırdı. Ağrıları olan M.Ş.A. ise bir süre sonra tedavisi için özel bir hastaneye başvurdu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletin kayarak duraktan çıkan taksiye çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.