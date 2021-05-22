Motosiklet devrildi 2 genç can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı görenler yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, dakikalarca kalp masajı yaptığı Ali Şahin Iğdır kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye götürülen Zafer Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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