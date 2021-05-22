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Gündem
Burak TEKİN/DHA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Motosiklet devrildi 2 genç can verdi

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Motosiklet devrildi 2 genç can verdi

ANKARA’nın Pursaklar ilçesi çevreyolunda dün akşam, üzerinde Ali Şahin Iğdır (26) ve Zafer Kılıç’ın (27) olduğu motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı görenler yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, dakikalarca kalp masajı yaptığı Ali Şahin Iğdır kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye götürülen Zafer Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

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