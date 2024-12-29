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Motosiklet denetimlerinde 2 milyon 898 bin işlem yapıldı

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#Ali Yerlikaya#Denetim#Motosiklet
Motosiklet denetimlerinde 2 milyon 898 bin işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 09:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletlilere yönelik denetimlerle ilgili verileri paylaştı. Yerlikaya, "Şehir içlerinde, 2024 yılında (26 Aralık’a kadar) toplam:2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı." dedi. Yerlikaya, şehirlerde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'ünde motosiklet türü araçların karıştığını söyledi.

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Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır

Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık’a kadar) toplam:
2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı.

Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim

TRAFİK DENETİMLERİ
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 553 bin 663 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.

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Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677,

Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642,

Sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için Trafik Ekiplerimizin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor

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#Ali Yerlikaya#Denetim#Motosiklet

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