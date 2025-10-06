Motosiklet çılgınlığı... Antalya’da sayıları 510 bini aştı

Haberin Devamı

Kentte her 3 araçtan 1’i motosiklet oldu. Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Antalya İl Başkan Yardımcısı Tansel Göçmen, motosikletin çok tercih edilen bir ulaşım aracı olduğunu belirtti.

KAZALAR DA ARTTI

Göçmen, “Antalya’da motosiklet çok kullanışlı bir araç. İş için kullanan da var, hobi olarak kullanan da. Trafikte ekipmansız motosiklet kullananlardan rahatsızız, ehliyetsiz kullanan arkadaşlarımız da oluyor. Motosiklet çok pratik, trafikte araçların arasından geçip, rahatça gideceğimiz yere gidiyoruz. Antalya’nın da iklimi motosiklet için çok uygun, kış mevsimini fazla yaşamıyoruz. Ancak kazalar da arttı. Ekipmansız motosiklet kullananlar ve aşırı hız yapanlar kazalara sebebiyet verebiliyor. Sıcak havada terlik ve şortla motosiklete binenler var. Biz onları motosiklet sürücüsü olarak görmüyoruz” dedi.