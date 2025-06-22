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Motosiklet çetesine kıskaç

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#Motosiklet Hırsızlığı#Oto Hırsızlığı Bürosu#Suç Kaydı
Motosiklet çetesine kıskaç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:00

İSTANBUL’da 17 Haziran’da N.K.’ye ait, yaklaşık değeri 350 bin TL olan motosiklet çalındı.

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Polis ekiplerine başvuran N.K.’nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliği harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, motosikletin izini sürdü. Aracın yerini tespit eden ekipler, motosikletin şase numarasının kazındığını, ancak motor numarasından kimliğinin tespit edildiğini belirledi.

Motosiklet çetesine kıskaç

TAMİRCİ DE YAKALANDI

Bir diğer olayda ise 11 Haziran’da A.B.Y.’ye ait bir motosiklet daha çalındı. Bu motosikletin hem şase hem de motor numarasının silindiği tespit edildi. Ancak polis, perçinli etiket üzerinden motosikleti teşhis etti. Polis ekipleri, motosikletlerin izini sürerek şüphelilerden, 16 suç kaydı bulunan N.H. (42) ile tamirci olduğu belirlenen ve 3 suç kaydı bulunan K.S.’yi (47) gözaltına aldı. 19 Haziran’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden K.S. adli kontrolle serbest bırakılırken, N.H. tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

 

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#Motosiklet Hırsızlığı#Oto Hırsızlığı Bürosu#Suç Kaydı

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