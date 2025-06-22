Motosiklet çetesine kıskaç

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Polis ekiplerine başvuran N.K.’nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliği harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, motosikletin izini sürdü. Aracın yerini tespit eden ekipler, motosikletin şase numarasının kazındığını, ancak motor numarasından kimliğinin tespit edildiğini belirledi.

TAMİRCİ DE YAKALANDI

Bir diğer olayda ise 11 Haziran’da A.B.Y.’ye ait bir motosiklet daha çalındı. Bu motosikletin hem şase hem de motor numarasının silindiği tespit edildi. Ancak polis, perçinli etiket üzerinden motosikleti teşhis etti. Polis ekipleri, motosikletlerin izini sürerek şüphelilerden, 16 suç kaydı bulunan N.H. (42) ile tamirci olduğu belirlenen ve 3 suç kaydı bulunan K.S.’yi (47) gözaltına aldı. 19 Haziran’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden K.S. adli kontrolle serbest bırakılırken, N.H. tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.