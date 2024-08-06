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Motosiklet çaldılar serbest bırakıldılar

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#Motosiklet#Zeytinburnu#Hırsızlık
Motosiklet çaldılar serbest bırakıldılar
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

Hırsızlık amacıyla motosiklet ve araba keşfi yapan ve 2 motosiklet çalan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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Motosikletli iki kişi, İstanbul’da Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da, sabah erken saatlerde dolaşarak hırsızlık amacıyla motosiklet ve araba keşfi yapıyordu. İkiliden arkada oturan, beğendikleri motosikleti çalmak için motosikletten hızla inerek diğerine biniyordu. Çalıntı motosikleti park yerinden çıkardığında, motosikletteki arkadaşı itiyor ve olay yerinden hızla kaçıyorlardı. Bu yöntemle şüpheliler, 28 Temmuz 2024’te Eyüpsultan ve Zeytinburnu’nda 2 motosiklet çaldı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 11 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Abdullah Ö.’yü yakaladı. Abdullah Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.                                                     

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#Motosiklet#Zeytinburnu#Hırsızlık

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