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Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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#Motosiklet#Kaza#Gebze
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 21:10

Otoyol girişinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. 20 yaşındaki sürücü Adnan Tezcan ağır yaralanırken, arkadaşı 19 yaşındaki Yusuf Berra Arık kaza yerinde can verdi.

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Feci kaza, saat 19.00 sıralarında Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu Gemlik gişeleri bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Tezcan (20) 34 CSS 834 plakalı motosiklet Gemlik gişelerinden girdikten sonra Bursa yol ayrımına yöneldi.

Kavşaktaki virajı dönerken kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Motosikletin sürücüsü Adnan Tezcan savrulurken, yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı Yusuf Berra Arık ise bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri 19 yaşındaki Yusuf Berra Arık’ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olan ve ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü Adnan Tezcan ise ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu Gemlik gişeleri Bursa yol ayrımında trafik bir süre durdu. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yaşamını yitiren Yusuf Berra Arık’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Yusuf Berra Arık ve ağır yaralanan Adnan Tezcan’ın kask taktıkları gözlendi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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#Motosiklet#Kaza#Gebze

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