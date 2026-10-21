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Motosiklet almak isterken dolandırıldı, 85 milyonluk hesap trafiği çıktı: 12 gözaltı

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#Dolandırıcılık#Sahte İlan#Elektrikli Bisiklet
Motosiklet almak isterken dolandırıldı, 85 milyonluk hesap trafiği çıktı: 12 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 16:43

Nevşehir merkezli 10 ilde sahte satış ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Son 2 yılda 85 milyon liralık hesap hareketi gerçekleştirdiği tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, firari 1 kişinin arandığı bildirildi.

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Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç'nin motosiklet satın almak isterken dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi olmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

Motosiklet almak isterken dolandırıldı, 85 milyonluk hesap trafiği çıktı: 12 gözaltı

Zanlılardan 12'si Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 tablet, 50 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#Dolandırıcılık#Sahte İlan#Elektrikli Bisiklet

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