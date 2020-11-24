Motoru tutuşan otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Seka Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem Turan idaresindeki 34 DU 8198 plakalı otomobilin motorundan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Turan otomobili durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken aracın motor kısmında maddi hasar oluştu.