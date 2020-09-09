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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Motoru arızalanan lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

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Motoru arızalanan lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin lastik botu arıza yaptı. Yardım talebinde bulunan 39 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isterken, lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenen 39 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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