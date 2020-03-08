Motorlu testereyi tamir ediyordu! Feci ölüm...
Giresun’un Bulancak ilçesinde tamir etmeye çalıştığı testerenin boğazını kestiği Metin Abanuz (24), hayatını kaybetti.
Bulancak ilçesine bağlı Erdoğan köyünde dün akşam saatlerinde bahçede bulunan ağaçları kesen Metin Abanuz’un kullandığı motorlu testere arızalandı. Abanuz'un tamir etmek istediği testere, aniden çalıştı. Testere, Metin Abanuz'un şah damarını kesti. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Abanuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Metin Abanuz’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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