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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Motorlu taşıtlar sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü

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Motorlu taşıtlar sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü
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MUŞ’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlayarak Motorlu Taşıtlar E-Sınavı’na giren 9 kişiyi, suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Ocak Pazartesi günü İMKB Anadolu Lisesi’nde yapılan Motorlu Taşıtlar E-Sınavı’na, mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize eden kişiler yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sınav sırasında yapılan operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonda 1 adet wifi, 4 adet düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 adet sim kart girişli düzenek, 3 adet mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ve muhtelif eşyalar ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Motorlu taşıtlar sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü

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