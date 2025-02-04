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Motor kısmında başlayan yangın tüm otobüsü sardı

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#Otobüs#Yangın#Tur Otobüsü
Motor kısmında başlayan yangın tüm otobüsü sardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 17:41

Batman’da bir tur şirketine ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde 34 EN 3737 plakalı bir tur şirketine ait olduğu belirtilen yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti.

Motor kısmında başlayan yangın tüm otobüsü sardı

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsü saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Motor kısmında başlayan yangın tüm otobüsü sardı

 

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#Otobüs#Yangın#Tur Otobüsü

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