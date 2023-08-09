Motor hırsızlarına göz açtırılmıyor

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Gündüz motosiklet yedek parça satışı yapan yerler ile tamirciler denetlenirken akşam da kent genelinde uygulama noktaları oluşturularak motosikletlere yönelik denetim yapıldı. 4 bin 713 motosiklet ve 810 araç kontrolden geçirildi. 121 motosiklet ve 52 araç ile 39 sürücüye işlem yapıldı. 13 motosiklet ve 19 araç trafikten menedildi. Toplamda 903 bin 158 TL ceza kesildi. Yabancı uyruklu 2 kişiye de işlem yapıldı.

Ekipler önceki gün de denetimlerini devam ettirdi. 2 bin 579 motosiklet ve 512 araç da kontrolden geçirildi. Bunlardan 67 motosiklet ve 4 sürücüye işlem yapıldı. 18 motosiklet ve 4 araç trafikten men edildi. Toplamda 841 bin 511 TL ceza kesildi. Yabancı uyruklu 3 kişiye de işlem yapıldı. Polis yetkilileri denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

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‘BU HIRSIZLIKLAR BİTECEK’

Türkiye motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, “Motosikletlerin yedek parçaları çok pahalı ve bulunmuyor. Bunu fırsat bilenler var. Motosikletlerimizin çalınıp ikinci el yedek parça olarak satıldığını biliyoruz. Kendisi de bir motosikletçi olan İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’dan çok umutluyuz. Bu hırsızlıklara son verebileceğini biliyoruz” dedi.