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Motokuryeyi sopalarla dövüp bıçakladılar: Bulun bu magandaları

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#Motokurye#Ahmet Boğa#Bıçaklama
Motokuryeyi sopalarla dövüp bıçakladılar: Bulun bu magandaları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

İstanbul’da iki aile arasında 2021 yılında bilinmeyen bir nedenle husumet yaşandı. 5 yıl önce 2 Nisan’da taraflardan biri, diğer tarafın Fatih Laleli’de bulunan işyerini sopalarla basıp zarar verdi. Bu olayın ardından 2 aile arasında yıllarca husumet devam etti.

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Son olarak 15 Şubat’ta motokuryelik yapan 2 çocuk babası Ahmet Boğa yolda motosikletiyle ilerlediği sırada hasımlarıyla karşılaştı. Hasımlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 5 kişi, Ahmet Boğa’yı kovalamaya başladı. Kovalamaca sonunda yakaladıkları Ahmet Boğa’yı sopalarla döverek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Ahmet Boğa’yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE GİDEN YAKINLARINI TEHDİT ETTİLER

Boğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Boğa’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmet Boğa’nın durumunu haber alan aile yakınları hastaneye gittikleri sırada hasımları önlerini kesti. Boğa’nın ailesine tehditler savuran grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

 

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#Motokurye#Ahmet Boğa#Bıçaklama

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