Motokuryeyi sopalarla dövüp bıçakladılar: Bulun bu magandaları

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Son olarak 15 Şubat’ta motokuryelik yapan 2 çocuk babası Ahmet Boğa yolda motosikletiyle ilerlediği sırada hasımlarıyla karşılaştı. Hasımlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 5 kişi, Ahmet Boğa’yı kovalamaya başladı. Kovalamaca sonunda yakaladıkları Ahmet Boğa’yı sopalarla döverek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Ahmet Boğa’yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE GİDEN YAKINLARINI TEHDİT ETTİLER
Boğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Boğa’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ahmet Boğa’nın durumunu haber alan aile yakınları hastaneye gittikleri sırada hasımları önlerini kesti. Boğa’nın ailesine tehditler savuran grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.