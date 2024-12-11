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Motokuryenin öldüğü kazada işveren hakkında hapis istemi: Yakalama kararı verildi

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#İstanbul#Ataşehir#Kaza
Motokuryenin öldüğü kazada işveren hakkında hapis istemi: Yakalama kararı verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 14:34

Ataşehir'de motosikletin hakimiyetini kaybedip refüje çarparak hayatını kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı'nın ölümüne ilişkin davanın 3'üncü duruşması görüldü. Kuryenin kask ve koruyucu ekipmanlarını sağlamakla yükümlü olan ve 6 yıla kadar hapsi talep edilen işveren Korhan Köserecep hakkına yakalama kararı verildi. Duruşma 13 Mayıs'a ertelendi.

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Ataşehir'de 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada, kurye İbrahim Bölükbaşı Dudullu Caddesi'nde motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. İbrahim Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği kaza sonrası yapılan incelemede, kaskın kazada kırıldığı tespit edildi. Çalışanına asgari güvenlik koşullarını sağlayacak olan kask ve koruyucu ekipmanı temin etmediği belirtilen işveren Korhan Köserecep'in 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Anadolu Adliyesi 80'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, hayatını kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı'nın eşi Tuba Bölükbaşı katıldı. Müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

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Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep ederken, mahkeme sanık Korhan Köserecep hakkında yakalama kararı verdi. Duruşma 13 Mayıs Salı gününe ertelendi. 

 

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#İstanbul#Ataşehir#Kaza

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