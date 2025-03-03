Motokurye özür diledi, yine de ikna olmadılar: Öfkeli grup kaskını alıp saldırdı! | 'Ölümden döndüm'

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Olay, 26 Şubat Çarşamba günü gece saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Bir restoranda motokuryelik yapan Recep Çamoğlu (50) sipariş tesliminden sonra motosikletine bindiği sırada yolda bulunan kişiye hafifçe çarptı.

Motokurye Recep Çamoğlu, özür dileyerek uzlaşmaya çalıştı ancak öfkeli grup kafasına kaskla vurup, dakikalarca darbetti. Kaskını bile almadan, motosikletine binerek uzaklaşan Recep Çamoğlu, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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'ÖZÜR DİLEDİM'

Siparişi teslim ettikten sonra yaşananları anlatan motokurye Recep Çamoğlu, Siparişim vardı. Paketi teslim ettikten sonra aşağı indim, motora binmek üzereyken kişilerden birine motorumla istemeden bir temas oldu. Bana, 'Hayırdır kardeşim, sen bizi ezmeye mi çalışıyordun' dediler. Ben, 'kusura bakmayın özür dilerim, sizi görmedim' dedim. Sonrasında başka bir arkadaş, 'Bizi ezmeye mi çalışıyorsun' dedi. Sonrasında olay patladı. Kaskı kafama 3 defa vurdu. Yüzümdeki morlukları görüyorsunuz, travma yaşıyorum dedi.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Çamoğlu, Bu kişileri tanımıyorum. Sadece ekmeğimin peşindeyim. Paketi teslim ettikten sonra bu olaylar yaşandı. Kurye olarak ölümden döndüm, ekmeğimin peşindeydim. Çarpmadan sonra özür diledim, özür dilememe rağmen darbettiler. Avukatım Sibel Hanım, bu konu ile ilgileniyor. O kavgadan sonra, kask ve yumruk darbesinden sonra bilinç kaybı yaşıyorum. Şu an psikolojim bozuk ve sosyal yaşamımı sıfıra düşürdüler ifadelerini kullandı.