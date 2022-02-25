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Motokurye ile sürücünün tekmeli-yumruklu kavgası kamerada

#ANKARA#Yol Verme Kavgası#Motokurye
Motokurye ile sürücünün tekmeli-yumruklu kavgası kamerada

Ankara'da, yol verme nedeniyle tartışan motokurye ile otomobil sürücüsünün tekmeli ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Ahimesut Bulvarı’nda motosikletle giden motokurye, öndeki otomobilin sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen sürücü ile yanına gelen motokuryenin tartışması, kavgaya döndü.

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Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklar ile birbirine girdi. Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iki tarafın tartıştığı ve birbirlerine vurduğu anlar yer aldı. Motokurye ve otomobil sürücüsü birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Yol Verme Kavgası#Motokurye

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