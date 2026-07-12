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Motokurye, ağzındaki buğday tanesini çıkardığı serçeyi kurtardı

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#Motokurye#Şerçe#Buğday
Motokurye, ağzındaki buğday tanesini çıkardığı serçeyi kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 13:57

Diyarbakır'da motokurye Yusuf Dinar (23), motosikletiyle ilerlerken kara yolunda çırpınan serçeyi fark ederek durdu. Dinar’ın ağzındaki buğday tanesini çıkardığı serçe, kısa süre sonra yeniden uçarak uzaklaşırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

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Olay, Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Motokurye Yusuf Dinar, motosikletiyle ilerlediği sırada yol üzerinde bir cisim fark etti. İlk anda gördüğünü çöp ya da peçete zanneden Dinar, yaklaştığında bunun bir serçe olduğunu anlayınca motosikletini durdurdu.

Motokurye, ağzındaki buğday tanesini çıkardığı serçeyi kurtardı

Serçeyi yol üzerinden alarak güvenli bir alana taşıyan Yusuf Dinar, kuşun ağzına büyük bir buğday tanesinin sıkıştığını fark etti. Taneyi dikkatlice çıkaran Dinar, bir süre elinde tuttuğu serçenin kendine gelmesini sağladı. Kısa süre sonra toparlanan serçe yeniden uçarak gözden kayboldu. Yaşananlar, Dinar'ın kask kamerasına yansıdı.

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Motokurye, ağzındaki buğday tanesini çıkardığı serçeyi kurtardı

O anları anlatan Yusuf Dinar, Karacadağ Bulvarı'nda yaklaşık 70 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, “Yerde çırpınan bir şey gördüm. İlk başta çöp ya da peçete sandım. Yaklaşınca kuş olduğunu fark edip durdum. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Belki araç çarpmıştır diye düşündüm. Keşke yakında bir bakkal olsaydı da su alabilseydim. Yanımda buz vardı ama boğulma riski olabileceği için vermedim. Daha sonra ağzında büyük bir buğday tanesi olduğunu fark ettim. Taneyi çıkardıktan sonra biraz kendine gelmesi için elimde tuttum. Çırpınmaya başladı ve ardından uçup gitti. Bu olayı görmezden de gelebilirdim ama vicdanım el vermedi. Elimden geldiğince insanlık görevimi yerine getirdim” dedi.

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#Motokurye#Şerçe#Buğday

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