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Motofest'te feci olay! Egzoz patlatması kavgasında 1 ölü

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#Tokat#Cinayet#Polis
Motofestte feci olay Egzoz patlatması kavgasında 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 12:53

Tokat'ta yapılan Motofest Festivali'nde egzoz patlatma nedeniyle çıkan kavgada Kürşat Elitaş (45) hayatını kaybetti, Ahmet Kuvan de yaralandı.

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Olay 22:00 sıralarında Turhal Büyük Otel piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre Motofest Festivali kapsamında motosiklet tutkunları piknik alanında bir araya geldi. İddiaya göre bu sırada Kürşat Elitaş (45) motosikletiyle egzoz patlatmaya başladı. Festivale katılan Osman İşeri ile Elitaş arasında egzoz patlatma nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu iddia edilen Osman İşeri yanında bulunan tabancayla ateş etti. Çıkan arbedede Kürşat Elitaş baş kısmından Ahmet Kuvan ise omuz kısmından yaralandı.

Motofestte feci olay Egzoz patlatması kavgasında 1 ölü

Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elitaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Osman İşeri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Motofestte feci olay Egzoz patlatması kavgasında 1 ölü

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#Tokat#Cinayet#Polis

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