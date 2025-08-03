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‘Moto-ambulans’ hızır gibi yetişiyor

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#Moto-Ambulans#Sağlık#İlk Yardım
‘Moto-ambulans’ hızır gibi yetişiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Trafiğin yoğun olduğu ya da araç girişine kapalı alanlardaki vakalara ambulansların gitmesi son derece zor oluyor.

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İşte bu noktada Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 motosiklet ambulans ekipleri hastaların imdadına yetişiyor. Ekipler, her türlü medikal ve travma vakalarının yanı sıra mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte artış yaşanan sıcak çarpması vakalarına da ilk yardım hizmeti sağlıyor. Ankara’nın en yoğun noktalarından biri olan Güvenpark’ta bekleyen motorize ambulans ekibi gelen ihbarın ardından 3 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için Abdi İpekçi Parkı’na ulaştı. 112 motorize ambulans ekipleri, güneş çarpması nedeniyle fenalaşan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Demirkan Demir’e sıvı takviyesi yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 paramedik görevlisi Ali Altun, acil durumlara hızlı ve etkin müdahale sağladıklarını söyledi.

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‘Moto-ambulans’ hızır gibi yetişiyor

Moto-ambulans ekipleri, Ankara Güvenpark’ta güneş çarpan bir gence ilk müdahaleyi yaptı.

Altun, kara ambulanslarının trafikte ilerlemekte zorlandığı durumlarda motorize ambulans ekiplerinin trafiğin boş noktalarından olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

‘Moto-ambulans’ hızır gibi yetişiyor

Motosikletli sağlık ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşıyor.

            

 

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#Moto-Ambulans#Sağlık#İlk Yardım

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