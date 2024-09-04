Mossad’ın Türkiye kasası yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail’in casusluk faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kosova uyruklu Liridon Rexhepi’nin, İsrail istihbarat servisinin talimatı ile dron çekimi yaptığını ve Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüttüğünü belirlendi.



CASUSLARA PARA DAĞITTI



Liridon Rexhepi’nin Mossad’ın Türkiye’deki para ağını yöneten kişi olduğu, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye’deki saha elemanlarına para aktardığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Rexhepi’nin hesaplarındaki para hareketliliği de ortaya çıkarıldı. Mossad’ın Türkiye’deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı belirlendi. Türkiye’deki saha elemanlarına uluslararası para transfer şirketi Western Union üzerinden transfer gerçekleştirdiği, Türkiye’deki saha elemanlarının Suriye’deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı saptandı.



AJANLIK SUÇUNDAN CEZAEVİNE



25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren izlenmeye başlanan Liridon Rexhepi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ağustos 2024’te yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Liridon Rexhepi, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.