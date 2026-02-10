MOSSAD’ın ‘mermerci’ ajanları adliyede

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mersin’de kurulan bir maden şirketi üzerinden 2013’ten itibaren İsrail gizli servisi MOSSAD adına casusluk faaliyetlerinde bulunulduğunu tespit etti.

MİT tarafından takip altına alınan şirketin kurucusu Mehmet Budak Derya ile yanında çalışan Veysel Kerimoğlu’nun İsrail’in Ortadoğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirerek, topladıkları bilgileri İsrail servisine aktardıkları belirlendi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla 6 Şubat 2026’da düzenlenen ‘MONİTUM faaliyeti’ sonucunda maden mühendisi ve şirket sahibi Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu’nu gözaltına aldı. Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.