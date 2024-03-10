MOSSAD’a bilgi satıyordu... Köstebeğin 98 banka hesabı çıktı

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MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 6’sı “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklanırken, bir kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı mahkemeye sevk yazısında, soruşturmayla ilgili bilgiler de yer aldı.

VICTORIA 9 FARKLI NUMARADAN ARAMIŞ

Buna göre, Hamza Turan Ayberk’le 2019’da bağlantı kuran Victoria kod adlı ajan, Eylül 2020’de Ayberk’i Robert ve Andrea kod adlı 2 MOSSAD ajanı ile tanıştırdı. Victoria, Ayberk’i test etmek için deneme görevleri verdi. İlerleyen süreçte Andrea ve Robert, İsrail dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak gördükleri kişi ve şirketlerle ilgili bilgi toplattı. 2019 yılında Slovakya ve Güney Afrika GSM’lerine ait 9 farklı numara üzerinden temas kuran Victoria, Temmuz 2022’de Hamza Turan Ayberk’i Marc kod adlı başka bir MOSSAD ajanına devretti.

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MİLYONLARCA TL PARA GİRİŞ-ÇIKIŞI

Hamza Turhan Ayberk’in 63’ü aktif 35’i kapatılmış banka hesabı tespit edildi. MOSSAD ajanı Victoria ile Ayberk bir süre banka hesapları üzerinden yürüttükleri para alışverişini daha sonra Bitcoin üzerinden yapmak için anlaştı. Ayberk’e ait şirketin kayıtlarında yaklaşık 1 milyon TL para çıkışı, 4 milyon TL ise para girişi olduğu belirlendi. Şüphelilerden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda memur olan Mehmet Yetimova’nın 24’ü aktif, 12’si kapatılmış banka hesabının bulunduğu, Ayberk’in Yetimova’nın hesaplarına 59 bin 501 lira, kripto hesabına ise 38 bin lira para gönderildiği belirlendi. Sevk yazısına göre polis memuruyken istifa eden ve birçok adli suçtan kaydı bulunan Ömer Burak Gezer’in 45’i aktif, 30’u kapatılmış olmak üzere 75 banka hesabının bulunduğu belirlendi. FETÖ’den ihraç olmuş eski polis İsmail Kaya’nın 36, yine ihraç polis Özkan Şahin’in de 70 banka hesabının olduğu, diğer şüphelilerle ortak baz kaydının olduğu dile getirildi.

TUTUKLU SAYISI 63’E YÜKSELDİ

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- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından, “2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63’e yükselmiştir” bilgisini paylaştı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

- 7 MOSSAD ajanının ifadeleri de ortaya çıktı. Köstebek Hamza Turhan Ayberk, Victoria’dan talimat aldığını itiraf etti. Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini doğruladı. Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video çektiklerini, tehdit edilen şahısları videoya aldıklarını kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.