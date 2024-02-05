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MOSSAD'a bilgi satan şahıslara operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

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#MOSSAD#İstanbul#Operasyon
MOSSADa bilgi satan şahıslara operasyon: 7 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 17:41

MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Savcılık tarafından Filistin politikasına muhalif olan 6 kişiyle ilgili bilgileri hukuk bürosu çalışanları ve kişisel bağlantıları MOSSAD'a gönderen 9 şüpheli tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#MOSSAD#İstanbul#Operasyon

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