MOSSAD soruşturmasında iki kişi tutuklandı

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a çalıştığı iddia edilen Serkan Çiçek ile bu servise para karşılığı casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı öne sürülen avukat Tuğrulhan Dip, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Çiçek ve Dip, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nde ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan tutuklandı.

FİLİSTİNLİLERİ TAKİP

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla yakalanan ve Türkiye’deki Filistin uyruklu aktivistleri takip ederek derledikleri bilgileri para karşılığında MOSSAD’a aktardıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili savcılık sevk yazısında, Serkan Çiçek’in Başakşehir’de bulunan Metrokent isimli sitede keşif çalışması yaptığı ileri sürüldü. Çoğunlukla yabancı uyruklu şahısların kaldığı sitenin daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu belirtildi. Çiçek’in çektiği fotoğraf ve videoları MOSSAD’a çalıştığı tespit edilen ‘Faysal Al-RASHİD’ kod isimli şahısla mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçerek paylaştığı, kripto üzerinden para aldığı iddia edildi. Çiçek’in söz konusu site içerisinde istenilen şahsı takip edebilmek amacıyla kiralık ev arayışı içerisinde olduğu da öne sürüldü.

4 BİN DOLARA ANLAŞTI

Gerekli takip, fotoğraf ve video işlemleri için kendi ekibinin bulunduğu, şahısla alakalı bilgilere kolayca ulaşabileceğini, gerektiğinde baz baktırabileceğini, adli sicil kaydı gibi durumları temin edebileceğini söylediği belirtilen Çiçek’in ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 2 ayrı aranması bulunduğu ifade edildi. Şüphelinin anlaştığı tutar olan 4 bin dolar ücreti aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan ettiği, ancak şahsa yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Diğer şüpheli Tuğrulhan Dip’in ise Serkan Çiçek ile görüşme kaydının olduğu belirtildi.