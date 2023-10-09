MOSSAD saldırılar karşısında uyudu mu? Nihat Uludağ'dan çarpıcı değerlendirme: Algı olduğunu anladık

Haberin Devamı

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Filistin-İsrail çatışmasını şu sözlerle yorumladı:

Güçlü bir istihbarat olarak bilinirdi. MOSSAD uyudu mu deniyor, hem de derin bir uyku uyudu. İsrail'in demir kubbeleri kuş uçurtmaz deniyordu, bir gecede aniden saldırı oldu. İş makinesi alan Hamaslılar basit duvarları aşıp tesisleri ele geçirdi. Aslında MOSSAD ile ilgili operasyonlar olmuştu. O zaman anladık ki etkili bir yapı değil. Devasa bir MOSSAD yapısının algı olduğunu anladık. MOSSAD bilerek göz yumdu ki saldırı için gerekçe olsun diye deniyor. Böyle bir şey olamaz. Hangi istihbarat örgütü kendi vatandaşının ölümünü ister ki.

Haberin Devamı

NEREDE O MOSSAD?

Paramotorlu kassam tugayları ikili olarak binip ellerini kollarını sallayarak gidiyor. Nerede o MOSSAD? İsrail'in iç bölgesine gidip süpürme harekatı yapıyorlar. Çalışılmış bir yapı bu. Gazze değdin yer araçla 45 dakikada geçilen bir yer. Toprağı sınırlı. Nasıl girip nasıl eğitim almışlar, MOSSAD nasıl haberdar olamamış.

BU MOSSAD'IN UYUDUĞUNU GÖSTERİYOR

Bu intihar droneları basit teknoloji değil. Bu kadar drone nasıl girmiş de MOSSAD'ın haberi olmamış. Bu MOSSAD'ın uyuduğunu gösteriyor işte.

İş makinelerine bakın, hani çelik duvarlar vardı. Basit bir iş makinesi ile İsrail sınırları yerle bir.

İSRAİL HAVA BOMBARDIMANI YAPACAK

Bundan sonraki süreçte karadan büyük harekat olacağını düşünmüyorum. Gazze yer altı tünellerinin yoğun olduğu yer. Hamas dışında da sokak savaşını iyi yöneten yapılar var. Gazze etrafına zırhlı araçlar konuşlanıyor. Hava bombardımanı yapacak İsrail bundan sonra. Sivil zayiatı olacak burada. Daha sonra her şeyin, dünya örgütlerinin devreye girmesi ile sonlanacağını düşünüyorum. İsrail'in yıkılmaz denen imajı yerle bir oldu.

Haberin Devamı

Dünya örgütlerinin devreye girmesi gerek. Karşınızda düzenli ordu yok çünkü. Ateşlenen havanlarla sivil zayiatı olacaktır. Bu bir katliam. İtidalli, sağ duyulu olması gerekiyor.

Bundan sonra İsrail zırhlılar ile ateş atışına alacak Gazze'yi. 3-4 gün yoğun şekilde sürecek.