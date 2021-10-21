Mossad ne demek? İşte Mossad'ın tarihi

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Mossad veya resmî ismiyle HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. Askerî istihbarat teşkilatı Aman ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden biridir. Mossad, bazı kuruluşlara göre Amerikan CIA'inden sonra Batı dünyasının en büyük ikinci casusluk ajansıdır.

Sembolik olarak on iki casus olayıyla kurulan MOSSAD resmi olarak 18 Eylül 1947'de kuruldu. Merkezi Tel-Aviv'de olan MOSSAD tarafından doğrulanmasa da, Victor Ostrovsky'e göre, MOSSAD'ın sleeper yani uyuyan (görevde olmayan, beklemede olan) personeller dahil 30.000'e yakın istihbarat personeli vardır.