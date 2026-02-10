Mossad için çalışan 2 şüphelinin sevk yazısı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Bir süredir takip altında olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu tutuklanan Derya ve Kerimoğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şüpheli Mehmet Budak Derya'nın kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu "Ali Ahmed Yassın" kod adlı kişinin ticaret yapma teklifiyle 20 Eylül 2012'de telefonla irtibat sağladığı belirtildi.

Derya'nın aynı yıl 25 Eylül'de kendi ofisinde Yassın ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, bu kişinin daveti kapsamında 9 Ocak 2013'te İtalya Roma'da "Luis", "Jesus-Jose" ve "Dr.Roberto-Ricardo" kod adlı 3 İsrail İstihbaratı mensubu ile ticari konularda görüşme yaptığı, burada tanıştırıldığı C.C. ile ilişki tesis ederek birlikte mermer ticareti yapmaya başladığı kaydedildi.

MOSSAD İLE İLK İRTİBATI 2013'TE

Buradaki görüşmede İsrail istihbarat elemanı "Luis" kod adlı kişiden aldığı tavsiye doğrultusunda, Derya'nın Şubat 2013'te Lübnan'a seyahat ettiği, Yassın'ı referans göstererek Veysel Kerimoğlu ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Lübnan'da bir araya gelemediği, Kerimoğlu'nun 31 Mart 2013'te Lübnan'dan Türkiye'ye geldiği, ilk teması 1 Nisan 2013'te sağladığı, akabinde ise İsrail İstihbaratı elemanını bu görüşmeden haberdar ettiği belirtildi.

Yazıda, Derya'nın Nisan 2013'te Viyana'da İsrail İstihbarat elemanıyla bir araya geldiği, bu kişiden Kerimoğlu'nu "T***** D*** T**** ve LTD.ŞTİ." isimli firmasında işe alması ve şirket aracını kullanımına tahsis etmesi hususunda talimat aldığı, bu şekilde istihdam etmeye başladığı Kerimoğlu için Luis'ten 8 Mayıs 2013'te İspanya'da 9 bin avro, 4 Haziran 2013'te ise Roma'da 9 bin avro olmak üzere toplamda iki kez elden ödeme aldığı vurgulandı.

Derya'ya gizli haberleşme sistemi amacıyla bir mikro SD kart, dönüştürücü aparat, dizüstü bilgisayar ve S*** E**** marka cep telefonunun verildiği aktarılan yazıda, söz konusu gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

MEHMET BUDAK DERYA, TAYLAND'TA YALAN MAKİNESİ UYGULAMASINA TABİ TUTULDU

Yazıda, Derya'nın 2015, 2016, 2017 ve 2020'de İsrail İstihbarat elemanı Dennis ile Yunanistan, Slovakya, Avusturya, İtalya'da 5 kez bir araya geldiği, Tayland'da 2016 da yaptığı bir görüşmesinde ise yalan makinası uygulamasına tabi tutulduğu anlatıldı.

Derya'nın süreç içerisinde Veysel Keirmoğlu vesilesiyle tanıştığı İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistinli aktivistler ile ticari-sosyal ilişkiler tesis ettiği ifade edilen yazıda, anılanlar hakkında edindiği bilgileri İsrail İstihbarat Servisi mensupları ile paylaştığı, Mart-Eylül 2016 dönemi içerisinde mermer ticareti maskesiyle Gazze'ye giriş izni almaya çalıştığı, bölgede depo temin etme arayışına girdiği ve Filistinli bir iş adamı vesilesiyle bulduğu depoların görüntülerini muhataplarına ilettiği kaydedildi.

Yazıda, diğer taraftan Veysel Kerimoğlu'nun dron parçası ticareti-sevkiyatı yapma teklifini muhataplarına aktararak ilk numunenin İsrail istihbaratı tarafından gönderilmesini sağladığı, Kerimoğlu'nun Roberto isimli kişiyle, 2018'de 7 kez Avusturya, İtalya ve Yunanistan'da bir araya geldiği vurgulandı.

Kerimoğlu'nun Roberto kod isimli İsrail istihbaratı elemanının talimatıyla aynı yıl 3 kez Lübnan'a seyahat ederek buradan GSM hatları için satılan kontör paketleri ile router-internet dağıtıcı cihazları satın aldığı kaydedilen yazıda, Avrupa seyahatlerinde verilen operasyonel cep telefonlarını kullanarak söz konusu kontör şifreleri ile router cihazlarının seri numara, MAC adresi, marka/model gibi bilgilerini içeren etiket bilgilerinin fotoğraflarını muhatabına gönderdiği, görev bitiminde ise bu telefonları kırarak çöpe attığın aktarıldı.

Yazıda, Kerimoğlu'nun "Mark" kod adlı istihbarat elemanıyla 2019 ve 2020'de İtalya, İsviçre, Almanya ve Paris'te 10 kez bir araya geldiği ve talimatıyla 2020'de Beyrut'a seyahat ettiği, Covid-19 pandemi sürecinde yüz yüze buluşmaların azaldığı, sohbet içerikli görüşmelerin WhatsApp üzerinden sürdürüldüğü, İsrail İstihbarat Servisi mensupları ile 2023'ten sonraki irtibatlarını WhatsApp üzerinden sağladığı aktarıldı.

Kerimoğlu'nun söz konusu dönemde irtibatlandığı Michael kod adlı kişiyle 2023'te Fransa'da buluştuğu, yönlendirmesiyle Mayıs 2023'te Lübnan'a seyahat ederek operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere Lübnan menşeili GSM hattı ve kontör temini ettiği ifade edilen yazıda, 17 Ağustos 2024'te Fransa'ya gittiği, sonrasında Michael ile karayoluyla Belçika'ya geçtiği, burada bir otelde yalan makinesine tabi tutulduğu anlatıldı.

Yazıda, Kerimoğlu'nun Michael ile 2025 içerisinde Macaristan'da gerçekleştirdiği görüşmede Elly/Emmy kod adlı istihbarat elemanıyla tanıştığı, devam eden süreçte yine Avrupa ülkelerinde birkaç görüşme yaptığı, İsrail İstihbarat elemanının talebi doğrultusunda 04 Ocak 2026'da İspanya'ya, buradan da Portekiz'e seyahat ettiği, burada bir görüşme gerçekleştirdiği, yerelden temin ettiği telefonuna İsrail istihbarat elemanı Elly/Emmy'nin sanal kredi kartı ve bazı uygulamalar yüklemesini istediği belirtildi.

Ayrıca Kerimoğlu'ndan operasyonel faaliyetlerde kullanılmak üzere Çinli 3 firma bulmasını istediği bildirilen yazıda, bu firmalardan ilkinin ürünleri piyasadan temin edeceğini, deposuna alarak ambalajları değiştireceğini, ikinci firmanın ürünleri kendi deposuna koyacağını, üçüncü firmanın ise söz konusu ürünleri İsrail İstihbarat Servisince belirlenen ülkelerdeki şirketlere ihraç edeceğini belirttiği, henüz hayata geçirilemeyen planlama kapsamında Çin'de kuracağı şirket ve irtibatlanacağı kişiler hakkında Kerimoğlu'nun 13 Ocak'ta Elly/Emmy'ye mail gönderdiğine dikkati çekildi.

Yazıda, Kerimoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar karşılığında İsrail İstihbaratından yaklaşık 60 bin avro ödeme aldığı, çeşitli haberleşme sistemleri kullandığı, Lübnan ile birlikte Türkiye'den de 5'er adet olmak üzere iki kez toplamda 10 adet internet modem cihazı satın alarak cihaz seri numarası, MAC adresi, şifre, marka/model ve üretim bilgilerinin yer aldığı etiket kısımlarının fotoğraflarını muhataplarına gönderdiği kaydedildi.

Veysel Kerimoğlu'nun Lübnan'da ikamet ettiği dönemde, 2012'de Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşıma Yassın'ın yorum yaptığı, bu şekilde tanıştıkları, Yassın'ın Mehmet Budak Derya ile irtibata geçerek birlikte mermer ticareti yapmasını tavsiye ettiği anlatılan yazıda, Kerimoğlu'nun, Derya'nın 2013’teki Lübnan seyahatinde görüşme talebinde bulunmasından şüphelendiği ve Yassın ile bir araya gelmediği aktarıldı.

VEYSEL KERİMOĞLU DRON PARÇASI TİCARETİ FİKRİNİ İSRAİL İSTİHBARATINA İLETTİ

Yazıda, Kerimoğlu'nun Lübnan'daki işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmeyi planladığı ve söz konusu niyetinden Derya'yı haberdar ettiği, 2013'te İstanbul'a geldiği, bir restoranda görüştüğü, birlikte iş yapmaya başladıkları ifade edildi.

Kerimoğlu'nun, Derya ile mermer ticareti yaptığı süreç içerisinde Yassın'ı İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistin uyruklu şahıslar ile tanıştırdığı, ikamet adresleri ve aile bireyleri hakkında bilgiler verdiği kaydedilen yazıda, mermer ticareti kapsamında Derya ile Malezya, Endonezya ve İran'a seyahat gerçekleştirdiği, dron parçası ticareti-sevkiyatı yapma fikrini Derya'ya anlattığı, Derya'nın da bu fikri İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına ilettiği belirtildi.

Savcılığın sek yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Hong Kong'tan temin edilen dron parçalarının satılmasını planladığı Mohamed Zouari adlı mühendisin 2016 Kasım ayı içerisinde İsrail İstihbarat Servisi tarafından Tunus'ta suikaste uğradığı, Suriye'de bulunduğu 2006-2010 yılları döneminde tanışıklık geliştirdiği Lübnan asıllı Hristiyan mermer tüccarı C.C. ile bir dönem mermer ticareti yaptığı ancak maddi zarara uğradığı, alacakları gerekçesiyle Mehmet Budak Derya üzerinden anılana ulaşmaya çalıştığı şeklinde bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır." denildi.

MEHMET BUDAK DERYA'DAN ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL MATERYALLERDEKİ TESPİTLER

Yazıda, Derya'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, cep telefonunun kullanıcı bilgilerini "Ahmad Sultan" olarak kaydettiği, notlar kısmında, "Benim için görev listesi" başlığı altında 'E-sim satın alınması, web tasarımcısı bulunması, Çinli kişiler ve şirketlerle iletişim kurmak için WeChat isimli programın kullanılmasının en iyi seçenek olduğu' gibi notların bulunduğu, mesajlar kısmında iltisaklı kurumlarca istihbar olunan Cornercard isimli uygulama ile ilgili aktivasyon ve kayıt mesajı bildirimlerinin bulunduğu, WeChat, NordVPN, Linkedin ve İcorner isimli programların yüklü bulunduğu aktarıldı.

Mail kısmında ise 13 Ocak'ta İsrail istihbarat mensubuna mail gönderdiği, Kerimoğlu'nun 3 farklı numarasını da kaydettiği, Arap uyruklu Avusturya merkezli şirket sahibi Yassın'ın numarası ile İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına ait çok sayıda numaranın kayıtlı olduğu ve mesajlar bulunduğu ifade edildi.

Derya'nın görüşme içeriklerinde, "İsraile uçuşun bugün mü?", "Gelme, içeri giremezsin diyorlar :)", "Bu belge Gazze hükümetinin yetkileriyle ilgili olup İsrail tarafını ilgilendirmemektedir.", "Kore'den herhangi bir haber var mı?", "İsrail onu öldürdü.", "Suriye'de mi yoksa Gazze'de mi?", Tunus'ta", "Onu takip ettiler." gibi yazışma içerikleri ile Türkiye'de öldürülen Rusya Büyükelçisi ile ilgili yazışma içeriklerinin bulunduğuna dikkati çekildi.

VEYSEL KERİMOĞLU'NUN DİJİTAL MATERYALLERİ

Yazıda, Kerimoğlu'nun telefonunda 14 farklı sim kart kullanım kaydı olduğu, T*** D*** T**** Ltd. Şti. tarafından İsrail'e gönderilen Mermer ile ilgili nakliye bilgilerinin yer aldığı belgenin bulunduğu, fotoğraflarında 4 kişinin İsrail'e ait pasaportlarının fotoğrafının bulunduğu bilgisi yer aldı.

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında dijital incelemelerin devam ettiği ve başka tespit edilen delillerin de bulunduğu ancak bu aşamada soruşturma derinleştirilerek, başka şüphelilerin de tespit edilme ihtimali bulunduğundan daha sonraki süreçte soruşturmaya ekleneceği vurgulandı.