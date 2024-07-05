MOSSAD davasında mütalaa... Dedektifleri kullandılar

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Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 56 sanığın “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 8 yıldan 12 yıl kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada yer alan iddialara göre, İsrail istihbarat servisi, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan ve çevrimiçi operasyon ekibi oluşturdu. Profesyonelce yapılması istenilen işlerde, dedektiflerden istifade edildi. Taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan şahıslardan faydalanıldı. Dedektiflere, biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf ve video, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevleri verildi. Dedektifler, sistem açıklarından ve kritik öneme haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden devletin veri tabanında bulunan bilgileri temin etti.

MOSSAD operasyonları kapsamında özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ile özel dedektiflik yapan eski emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk yakalanmıştı. Bu davanın 7 sanığının da özel dedektif olduğu öğrenildi.

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18 SANIK TAHLİYE

- Mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak 18 sanığın tahliyesine karar verip, haklarında yurtdışına çıkış yasağı koydu. 2 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz 36 sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını kaldıran mahkeme, son savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.