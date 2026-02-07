Mossad ajanlarına operasyon... 2 casus gözaltında

Haberin Devamı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 2 MOSSAD ajanı yakalandı. Edinilen bilgilere göre maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005’te Mersin’de mermer ocağı açtı. Dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başlayan Derya, İsrail istihbarat servisinin dikkatini çekti.

OLTA ATTILAR

İsrail’in kurduğu paravan şirketin yetkilisi ‘Ali Ahmed Yassın’ kod adlı kişi, Eylül 2012’de Mehmet Budak Derya’yı ofisinde ziyaret ederek şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi. Patronları ile tanışması için Avrupa’da bir ülkeye davet etti. Bunu bir iş fırsatı olarak gören Mehmet Budak Derya, Ocak 2013’te Avrupa’da şirket sahibi kimliği altında İsrail istihbarat servisi mensupları ile bir araya geldi.

KOD ADI LUIS

Haberin Devamı

Derya ile buluştuğu kişiler, yapacakları mermer ticaretine ilişkin hususları görüştü. Kod adı ‘Luis’ olan İsrail istihbaratçısı, Derya’ya Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nu işe almasını söyledi. Mehmet Budak Derya, Kerimoğlu ile birlikte yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine bilgi vermeleri yönünde talimat aldı. Eşzamanlı olarak Derya ile ilk irtibatı kuran ‘Ali Ahmed Yassın’ da Veysel Kerimoğlu’nu Derya ile çalışması hususunda yönlendirdi. Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Ortadoğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdı. Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail’in Ortadoğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı. İsrail’in Gazze’yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze’ye giriş izni almaya çalıştı. Gazze’de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.

Haberin Devamı

Mehmet Budak Derya - Veysel Kerimoğlu

YALAN MAKİNESİNİ 2 KEZ ATLATMIŞ

- Mehmet Budak Derya, İsrail istihbaratı ile 2013’te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdü. Bu süreç içerisinde ‘Luis’, ‘Jesus/Jose’, ‘Dr.Roberto/Ricardo’, ‘Dan/Dennis’, ‘Mark’, ‘Elly/Emmy’ ve ‘Michael’ kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdi. İsrail servisi Mehmet Budak Derya’ya kriptolu bir haberleşme sistemi sağladı. Ayrıca, Derya sıkı tedbirler çerçevesinde 2 kez yalan makinesi uygulamasına tabi tutuldu. 2 testi de geçince bir üst aşamaya terfi ettirildi.

DEŞİFRE OLDU

Ocak 2026’da Avrupa’da yapılan son görüşmede, MOSSAD’ın Derya üzerinden büyük bir operasyona hazırlandığı deşifre edildi. Plan kapsamında; yurtdışında kurulacak paravan firmalar aracılığıyla uluslararası tedarik zincirine sızılması, belirlenen ülkelerden alınan ürünlerin, Asya merkezli üç farklı firma üzerinden ambalaj ve depo değiştirilerek nihai kullanıcıya ulaştırılması hedefleniyordu. Bu yöntemle İsrail istihbarat servisinin hedef aldığı ülke ve kurumlara yönelik lojistik bir operasyon hazırlığında olduğu değerlendirildi. MİT’in takibi sonucu, Ocak 2026’daki son planlama aşamasında düğmeye basıldı. Gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.