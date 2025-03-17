MOSSAD ajanı aile için istenen ceza belli oldu... Yüz binlerce euroluk para transferi gerçekleşmiş

Haberin Devamı

MOSSAD'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanması geçtiğimiz yıl Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilmişti. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmıştı.

22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tumlucalı ve aralarında eşi, üvey kızının da olduğu 7 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerin 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Haberin Devamı

İÇOM ADINA FAALİYET

Şüphelilerin MOSSAD'ın birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi.

E-POSTA VE SKYPE ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜLER

Şüphelilerden Ahmet Ersin Tumlucalı'nın İsrail istihbarat servisi görevlisi Jorg kod isimli şahıs ile irtibatlı olduğuna vurgu yapılan iddianameye göre, Jorg kendisini avukat yardımcısı olarak tanıttı. Tumlucalı ile e-posta ve Skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Tumlucalı, İsrail istihbaratından Gavin Alfron ile de irtibatlıydı. İstihbarat mensuplarınca deneme amaçlı birkaç iş Ahmet Ersin Tumlucalı'ya verildi. Güven sağlandıktan sonra çalışmaya devam edildi.

AİLE BOYU CASUSLUK

Tumlucalı, bu faaliyetleri gerçekleştirirken, eşi Benan Tumlucalı ve diğer şüpheliler Cem Özcan, Özkan Arıcan, Fuzuli Şimşek, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ve baldızı Berna Çetin ile birlikte hareket etti.

Özellikle eşi Benan Tumlucalı, oluşturduğu takip raporlarını bizzat istihbarat mensubu Jorg ve Gavin'e gönderdi.

Haberin Devamı

AJANLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ahmet Ersin Tumlucalı, 2011 yılında Avusturya Viyana, 2017'de Almanya Münih'te Jorg ile yüz yüze görüştü. Tumlucalı, 2017 Mart ayından itibaren de aynı usulle Gavin isimli istihbarat mensubuyla Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü. 2017'nin mart ayından itibaren de Gavin'le Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüşen Ahmet Ersin Tumlucalı, 2018 ve 2019'da da Gavin'le görüşmeye devam etti. Tumlucalı'nın faaliyetleri 2020 yılında İsrail istihbaratı tarafından sonlandırıldı.

Şüphelilerden Özkan Arıcan vasıtasıyla kamu kurumlarından bilgi temin etti.

300 BİN EUROLUK ÖDEME

Ahmet Ersin Tumlucalı'nın çok sayıda İsrail istihbarat servisi bağlantılı bankadan para transferine rastlandı. 2014-2019 yılları arasında gerçekleşen para transferlerini ise eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesabı üzerinden gerçekleştirdi. MOSSAD tüm casusluk faaliyetleri için banka hesabı 300 bin euroluk bir ödemeyi Tumlucalı'ya ulaştırdı. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.