Moskova’ya turizm çıkarması

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye uçuşları durduran Rusya’ya dün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Temaslarda 1 Haziran’a kadar sürecek uçuş yasağının kaldırılması ve Sputnik V aşısı tedariği ana gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay başkanlığındaki 10 kişilik heyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Rusya’ya gitti. Heyet, Rusya’dan iki ülke arasındaki karşılıklı uçuşların 1 Haziran’dan itibaren yeniden başlatılmasını talep etti.

TURİZM GÜVENCESİ

Rusya’daki görüşmelerde Türkiye’de tam kapanmayla birlikte turizm sezonu öncesinde vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşe dikkat çekildi. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Rus turistlerin büyük ilgi gösterdiği turizm bölgelerinde alınan koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığı görüşmelerde Türkiye’deki otellerde hijyen standartlarından taviz verilmediğine dikkat çekildi. Turizm bölgelerinde alınan önlemlerin incelenmesi ve normalleşme adımlarının yerinde görülmesi için bir Rus heyetin Türkiye’ye gönderilmesi de önerildi.

ALMANYA MODELİ



Heyet, geçtiğimiz yıl Almanya ile uygulanan formülün Rusya ile devreye alınabileceği önerisini iletti. Buna göre Rus turistlerin sağlık önlemleri garanti altına alınarak, otellerde alınan koronavirüs önlemleri Moskova’ya iletilecek.

AŞI VE UÇUŞTA MUTABAKAT TAMAM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmelerin ardından bir açıklama yaptı: “Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye’ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz.”

‘SPUTNİK V TEDARİĞİ HIZLANDIRILSIN’

Görüşmelerde Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde gündeme gelen aşı konusundaki işbirliği de masaya yatırıldı. Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısının tedariğinin hızlandırılması ve Türkiye’de üretilmesi konusunda atılacak adımlar tüm detaylarıyla ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını duyurmuş ve 6 ay içinde 50 milyon doz beklendiğini söylemişti. Sputnik V aşısının Türkiye’de ortak üretimi için anlaşma da sağlanmıştı.

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