Moskova’da yüz yüze

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit olmasının ardından diplomasi trafiği kapsamında art arda dünya liderleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib konusundaki en kritik görüşmeyi 5 Mart Perşembe günü Rusya’nın başkenti Moskova’da yapacak. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderler zirvesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın bir gün önceden Moskova’ya gitmesi planlanıyor. İdlib saldırısının ardından telefonda en kısa sürede yüz yüze görüşme kararı alan iki lider, Ankara ve Moskova’da üç tur halinde yapılan görüşmelerin detaylarını masaya yatıracak. Moskova’nın İdlib konusunda yeni bir harita istediği belirtilirken, iki lider Kremlin Sarayı’nda yapacakları görüşmede sahadaki son durumu, kalıcı ateşkes sağlanması için atılacak adımları, güvenli bölge planının detaylarını, insanlık dramının önüne geçilmesi amacıyla mülteciler için Türkiye’nin önerdiği briket barınak planını ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Türkiye-Rusya-İran üçlü liderler zirvesini ele alacak.

GÖZLEM NOKTASI VURGUSU

Erdoğan, Rus mevkidaşına Soçi mutabakatını hatırlatarak, terör örgütü YPG-PYD’nin bölgeden çıkarılması için verilen sözlerin tutulmasını isteyecek. Putin’e Türkiye’nin Soçi mutabakatına sonuna kadar bağlı olduğunu vurgulayacak olan Erdoğan, rejim unsurlarının Türkiye’nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi gerektiğini yineleyecek.

SURİYE’YE VERİLEN SÜRE DOLDU

Suriye rejiminin, Türkiye’nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için Erdoğan’ın verdiği süre şubat ayında dolmuştu. Erdoğan, saldırının ardından telefonda görüştüğü Putin’e “Sizin orada ne işiniz var? Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız” demişti.

LİDERLERLE TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının ardından çok sayıda liderle telefon diplomasisi yürüttü. Erdoğan, başta Putin olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

BORİSOV’U AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Beştepe’de görüşeceği Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Avrupa’ya kapıların açılmasının ardından sınırı geçmeye başlayan mülteci meselesini ele alacak. Erdoğan ile Borisov görüşmesinde İdlib meselesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler de masaya yatırılacak.