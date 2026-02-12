×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Morris Şinasi’nin vasiyeti yeniden gerçekleşiyor... 120 milyon TL bedelle çocuk hastanesi yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#Osmanlı İmparatorluğu#Vasiyet#Bülent Arınç
Morris Şinasi’nin vasiyeti yeniden gerçekleşiyor... 120 milyon TL bedelle çocuk hastanesi yapılacak
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda önceki akşam trafik cezalarına ilişkin Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde Yeni Yol Partisi adına konuşan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, anlattığı Manisalı Morris Şinasi’nin yaşam hikâyesi ile dikkat çekti.

Haberin Devamı

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, 1855 yılında Manisa’da Morris Eskenazi adında bir çocuğun doğduğunu aktaran Özdağ, şöyle devam etti:

O DOKTORU HİÇ UNUTMADI

“‘Musa’ ismi. Fakir bir aile çocuğu, tütün kırarak, pamuk toplayarak geçimlerini temin ediyorlar. Baba da ırgat ve hastalanıyor çocuk. Ölümcül bir hastalığa yakalanıyor ve hastaneye götürüyorlar. Tedavi ediliyor ve ölümcül hastalıktan kurtuluyor. Kurtulduğu zaman baba para vermek istiyor, diyorlar ki: ‘Bu hastanede fakirlerden para almayız.’

Çocuk bunu hiç unutmuyor, sekiz - dokuz yaşlarında ve abisiyle ABD’ye gidiyorlar. Orada dünyanın en zengin kişilerinden biri hâline dönüşüyor. Türkiye’yi, Osmanlı’yı ve o doktoru unutmuyor. Adını ve soyadını alırken, ‘Benim adım Moiz, doğru ama ‘Morris’, soyadımı da ‘Şinasi’ yapıyorum’ diyor. Doktor Şinasi’ye olan hürmetinden dolayı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeyhane jargonuMeyhane jargonuHaberi görüntüle

Vasiyetine yazıyor, ‘Her yıl benim vakıflarımdan 1 milyon dolar Türkiye’de, Osmanlı topraklarında bir hastane yapılacak, adına Morris Şinasi Hastanesi diyeceksiniz, çocuk hastanesi olacak ve buraya gelen her çocuk ücretsiz tedavi edilecek’. Aradan yıllar geçiyor, Morris Şinasi Çocuk Hastanesi faaliyete geçiyor. Sonra şehir hastanesi başka bir yere yapılıyor ve Morris Şinasi Hastanesi’nin adı kaldırılıyor. Vakıf diyor ki: ‘Adını kaldırdınız, size para yardımı yapmayacağız. Çünkü artık burası bir çocuk hastanesi değildir.’

Bu sene oraya o hastanenin tekrar yapılabilmesi için Bülent Arınç devreye giriyor. Çok eski bir hastane, restore edilmesi ve güçlendirilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı 120 milyon lira para ayırıyor. Morris Şinasi Hastanesi’nin bir an önce açılmasını istiyorum.”

1933’TE KURULDU

Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesi, Manisa’da bir vakıf hastanesi olarak 1933 yılında kuruldu. Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatıldı. İsmi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde kurulan Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine verildi.

Gözden Kaçmasınİşçi işveren uyuşmazlığı şirket kapattırmaya başladıİşçi işveren uyuşmazlığı şirket kapattırmaya başladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmanlı İmparatorluğu#Vasiyet#Bülent Arınç

BAKMADAN GEÇME!